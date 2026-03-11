ЕС отсече! Има ли заплаха за горивата

Държавите от Европейския съюз сами решават дали да освободят количества от стратегическите си запаси от горива. Ако предприемат подобна мярка, те трябва незабавно да уведомят Европейската комисия. Това заяви говорител на институцията по време на пресконференция в отговор на въпроси, цитиран от кореспондента на БТА Николай Желязков.

Краткосрочно не виждаме заплаха за доставките на петрол и газ в ЕС, потвърди говорителят. По неговите думи всички страни от ЕС разполагат със запаси за 90 дни.

Говорителят съобщи още, че утре предстои нова среща с участието на всички европейски държави, на която ще бъде направена оценка на ситуацията с горивата и цените им след последните събития в Близкия изток. Той припомни, че действията, свързани със стратегическите запаси от горива, са регламентирани от европейски правила.

