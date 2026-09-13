Една държава на ръба! Горивата свършват
Наличните количества газ са ограничени, а енергийната система е в „критично“ състояние
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Наличните количества газ са ограничени, а енергийната система е в „критично“ състояние
България печели време с 6-месечен лиценз, докато цените и доставките остават под напрежение
Ще остане ли ЕС без самолетно гориво?
всички държави членки разполагат със стратегически резерви, достатъчни за около 90 дни
Санкциите срещу Русия ограничават спада, но рискът от свръхпредлагане натежава над пазара
Министър Жечо Станков опровергава внушенията за недостиг и обвинява президента в безотговорно говорене по чувствителна енергийна тема
90-дневните запаси на гориво от "Лукойл" са 98% осигурени
В България по закон се задържат 45-дневни запаси
Пазарите реагираха с лек спад заради сигнали за дипломатическо разведряване и растящи запаси в САЩ
Интерес към покупки се появи, след като американският лек суров петрол се доближи до техническото си ниво на подкрепа от 60 долара
Китай е основен конкурент на АЩ в производството на критични минерали
Може да се превърне в един от центровете за добив на злато в Южна Америка
Световното производство на петрол вероятно ще нарасне повече от очакваното тази година
Цените на петрола ще спаднат значително през идните месеци
Част от песимистичните нагласи остават
Какво сочат последните анализи
Цената на златото вече наближава 3000 долара за унция
Cъeдинeнитe щaти ocтaвaт cтpaнaтa c нaй-гoлeми злaтни peзepви ĸaтo цялo
Πoдзeмнитe тpeзopи нa гpaдa бyĸвaлнo "пpeливaт" oт злaтни cъĸpoвищa
Говори заместник-министърът на енергетиката Николай Колесник