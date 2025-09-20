Стана ясно кои страни имат най-големите запаси от сребро

Към 2024 г. световните запаси от сребро се оценяват на 550 000-640 000 метрични тона.

Забележително е, че най-големите икономики в света, като САЩ или Индия, не са сред първите пет по отношение на запасите.

Сайтът Wion разказва за това, като посочва, че в челната петица са включени държави от различни части на света.

Перу

Най-големите запаси от сребро в света се намират в Перу. Към 2024 г. страната разполага със 140 000 метрични тона (МТ) запаси. Добити са 3100 МТ сребро.

Мините в тази страна се експлоатират от Канада, САЩ, Швейцария, Китай, Япония, Великобритания, Австралия и Мексико.

Русия

Руската федерация разполага с големи запаси от сребро. Те се оценяват на 92 000 тона, което е вторият по големина запас.

„През 2024 г. тя е произвела приблизително 1200 тона сребро. Въпреки глобалните сътресения и продължаващите санкции, Русия продължава да поддържа световно господство в запасите от сребро“, пише сайтът.

Китай

Китай е трети в списъка на лидерите със запаси от 70 000 тона. Той е и един от най-големите производители и потребители на сребро. Ръстът на търсенето се дължи на развитието на електрониката и възобновяемата енергия.

„Китай е основен конкурент на Съединените щати в производството на критични минерали, като производството на сребро в страната се оценява на 3300 тона през 2024 г.“, добавят авторите.

Полша

Центърът на добива на сребро в Европа е Полша със запаси от 61 000 тона. През 2024 г. тя произвежда 1300 тона. Запасите й са значителни и се добиват главно в медни мини.

Мексико

Мексико исторически е един от най-големите производители на сребро в света. Страната продължава да играе важна роля в глобалните резерви. Към 2024 г. тя е притежавала 37 000 тона сребро.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com