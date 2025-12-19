Българите луднаха по златото

Комбинацията от геополитически рискове, очакванията за отхлабване на монетарната политика и продължаващо търсене от страна на централните банки подсказва, че златото ще запази ключовата си роля и през 2026 г. – както на световните пазари, така и сред българските инвеститори.



Интересът към инвестиционното злато в България също достигна абсолютно рекордни нива през 2025 г.



„Данните ни показват, че продажбите на инвестиционно злато са нараснали със 70% спрямо 2024 г., а броят на българите, инвестиращи във физическо злато, се е увеличил с около 30%, според ежегодното проучване „Как спестяват българите“, споделя Макс Баклаян от Tavex, предава pariteni.bg.



Профилът на купувачите е ясно диверсифициран – от дребни инвеститори, които регулярно купуват по 1 грам месечно, до клиенти, които влагат значително по-големи суми наведнъж. Общото между тях е търсенето на защита на спестяванията в несигурна икономическа среда, както и висока ликвидност.



2025 година ще остане в историята на златото като година на постижения и рекорди.

С над 50 нови ценови върха и поскъпване от близо 60% на годишна база, жълтият метал се утвърди като един от най-добре представящите се активи през последните 12 месеца. Дори след отчетената корекция през октомври, пазарът ясно навлезе в нов дългосрочен бичи цикъл.



В началото на януари 2025 г. цената на златото се движеше малко над 2600 щатски долара за тройунция, а годината приключва с нива около 4300 долара за тройунция. Основен катализатор за първата фаза на ръста бяха очакванията за големи реформи около встъпването в длъжност на новия американски президент. През април пазарите реагираха рязко на обявяването на нов етап от търговската война между САЩ и Китай, което доведе до временна корекция и при златото.



Последва обаче бърз обрат – цената се изстреля над 3400 долара, като се задържа през по-голямата част от лятото в диапазона 3200–3400 долара. В края на август бичият пазар отново се активизира и доведе до нов исторически рекорд над 4300 долара в средата на октомври, последван от корекция, от която пазарът постепенно се възстановява през последните месеци на годината.

Според анализ на World Gold Council, три основни фактора стоят зад силното представяне на златото през 2025 г.:



· Геополитическата несигурност обяснява около 12 процентни пункта от годишния ръст;



· Слабият долар и по-ниските лихви допринасят с около 10 процентни пункта;



· Ценовият импулс и навлизането на нови инвеститори добавят още 9 процентни пункта.



Ключова роля играе и общата макроикономическа среда – високата глобална задлъжнялост, особено в развитите икономики, и перспективата за справяне с нея чрез по-разхлабена парична политика, традиционно благоприятна за златото.



През 2025 г. покупките на злато от централните банки останаха във фокуса на инвеститорите. Анализ на френската банка Société Générale сочи, че официално декларираните покупки, особено от страна на Китай, вероятно подценяват реалните обеми. Според оценките, поне 600 тона годишно са били придобивани от различни централни банки през последните три години, без да бъдат официално отчетени – фактор, който подсказва за значителен прикрит източник на търсене на глобалния пазар.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com