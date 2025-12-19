Топлофикация Перник възстанови топлоподаването

Топлоподаването е възстановено в нормален режим. Температурата на подаващата вода към мрежата вече е в график, но ще отнеме все пак няколко часа да се възстанови и температурата по трасето до входа към всяко домакинство“. Това каза изпълнителният директор на „Топлофикация Перник“ АД.

Причината за влошеното качество в последните дни е пробив на основна мощност блок 5. Тя е заменена със заместващата мощност, но процеса на превключване минава през охлаждане на системата. С днешна дата пробивът в основната мощност е отстранен и топлоснабдяването преминава в нормален режим. Припомняме, че Топлофикация Перник първа пусна отоплението още в началото на октомври. До този момент няма сериозни аварии по трасето. „Всяка година надграждаме програмата за рехабилитация и обновяване на топлопреносната мрежа, с което постепенно се подобрява качеството на услугата. Централата инвестира милиони в модернизация и замяна на въглищата с природен газ без да използва европейско финансиране, а само собствени средства. Този факт е решаващ за скоростта, с която се случват процесите. Изминали сме сериозна част от пътя за трансформация, без да пренебрегваме регулярните си ангажименти. Надявам се перничани да виждат всички тези усилия.“ допълни инж. Борислав Борисов, който пое поста на изпълнителен директор през август 2024 г.

Той благодари на перничани за разбирането и подкрепата, която получава от тях и изрази надежда за безавариен отоплителен сезон от тук нататък. „Пожелавам на всички уютни празници. Нашите екипи ще работят за да гарантират топлината във всеки дом.“

