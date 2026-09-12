Топлофикация Перник възстанови топлоподаването
Говори инж. Борислав Борисов
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Говори инж. Борислав Борисов
Инж. Борислав Борисов заяви, че всички задължения на дружеството към държавата са единствено текущи
Работим активно по плана за декарбонизация на производството на енергия в Перник, казва изпълнителният директор
Дни преди да навърши 70 години
Министърът на финансите Владислав Горанов назначи Борислав Борисов за заместник-директор на Агенция "Митници", съобщиха от пресцентъра на министерство...
Какви претенции може да има бизнесът към вузовете, след като 92 на сто от него са малки предприятия? Този въпрос постави бившият ректор на УНСС и депу...
Окръжен съд Сливен постанови 11 години лишаване от свобода за Борислав Борисов, който опита да умъртви мъж в Балкана. Наказанието трябва да бъде изтъ...
Гл.инспектор Борислав Борисов, началник на районната служба в Ардино, е подгласник на победителя в раздела „Пожарогасителна и спасителна дейност" в н...
Благодаря на всички, които приеха да бъдат част от силния отбор на ГЕРБ. С кандидата на ГЕРБ за кмет на Опака Борислав Борисов и с общински съветници...
София. АБВ си запазва правото по въпросите, за които няма съгласие, да действа спрямо собствените си принципи, заяви от парламентарната трибуна зам.-п...
Търговище. Поредната спирка от кампанията на кандидатите за народни представители от ПП ГЕРБ- Търговище бе град Опака. Представителите на партията бя...