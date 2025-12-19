Още една крачка напред в посока устойчива мобилност за Espace Auto

Espace Auto продължава целенасочено да инвестира в устойчиви решения и модерна инфраструктура, затвърждавайки позицията си на водещ иновативен дилър на Renault, Dacia и Nissan в България. Поредната стъпка в тази посока е инсталирането на пет нови зарядни станции за електромобили в шоурума им на Renault, Dacia и Nissan в София, на адрес бул. „Цариградско шосе“ №100, реализирано с подкрепата от Schneider Electric – световен лидер в енергийните решения и устойчивите технологии.

Новите зарядни станции ще обслужват тестовия автопарк от електрически и plug-in хибридни модели, като отговор на нарастващия интерес на клиенти към електромобилността. Все повече потребители търсят възможност да изпробват електрически автомобили в реални условия - тенденция, която ясно показва, че бъдещето на мобилността е тук.

„В Espace Auto вярваме, че електромобилите са не просто алтернатива, а логична следваща стъпка в развитието на автомобилната индустрия. Чрез последователни инвестиции подготвяме своята дейност и клиентите си за едно по-устойчиво и технологично бъдеще.“, споделя Йован Спасов, Маркетинг мениджър на Espace Auto.

Инсталирането на зарядните станции е естествено продължение на дългосрочната стратегия на компанията за устойчиво развитие. Преди години компанията направи важна крачка в тази посока, като внедри фотоволтаични системи във всички свои обекти, превръщайки се в една от първите компании в сектора в България, която използва възобновяема енергия в такъв мащаб.

Тези инициативи не са еднократни проекти, а част от цялостната философия на компанията да съчетава иновативни технологии и екологична отговорност. Като официален представител на Renault и Dacia, Espace Auto активно подкрепя глобалната визия на Renault Group за устойчива мобилност и по-чиста автомобилна индустрия.

С последователни инвестиции в зелена енергия и електромобилни решения за обекти си, Espace Auto затвърждава ангажимента си към устойчивото и отговорно развитие.

