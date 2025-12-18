Тежка криза налегна автомобилен гигант

Глобалният недостиг на полупроводници продължава да оказва сериозно влияние върху автомобилната индустрия. В резултат на това Honda обяви, че ще преустанови временно производството в заводите си в Япония и Китай в края на декември и началото на януари.

Японският производител ще спре производството в заводите си в Йори и Сузука на 5 и 6 януари, а трите завода на съвместното предприятие Guangqi Honda в Китай ще бъдат извън строя от 29 декември до 2 януари, съобщи говорител на компанията.

Причината за спирането е продължаващият недостиг на полупроводници, свързан с конфликта около холандския производител Nexperia. Недостигът вече затруднява производството и глобално влияе върху автомобилната индустрия.

Honda беше сред първите засегнати автомобилни производители, като през октомври спря производството в завода си в Мексико и коригира плановете за заводите си в САЩ и Канада. Производствените дейности в Северна Америка бяха възобновени през ноември, след като компанията си осигури алтернативни доставки на чипове, но ситуацията остава „нестабилна“.

Недостигът на полупроводници вече принуди Honda да намали прогнозата си за годишната печалба с над 960 милиона долара за фискалната 2026 г. Автомобилният отдел отчита оперативни загуби за второто тримесечие на 2025 г., засегнат от спада в продажбите в Китай и влиянието на американските мита.

Специализираните полупроводници, като евтините чипове на Nexperia, се използват в критични системи на превозните средства, включително спирачки и контролери, и не могат да бъдат лесно заменени без месеци тестване. Въпреки че Китай обяви частично разрешение за износ на чипове, възстановяването на доставките остава несигурно заради споровете между европейските и китайските подразделения на компанията.

Анализаторите предупреждават, че ограниченията в доставките могат да се засилят, ако конфликтът продължи, съобщи money.bg

