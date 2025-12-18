Тамара Глоба каза коя зодия да се готви! Вече нищо няма да е същото

Астрологът Тамара Глоба заяви, че през декември една зодия ще преживее промяна, която буквално ще преобърне живота ѝ на 180 градуса. Според експерта това се отнася за Телеца – за тях този месец ще отбележи началото на големи промени, които ще засегнат няколко области едновременно, от лични взаимоотношения до финанси.

Глоба отбеляза, че от средата на декември позицията на Юпитер ще създаде рядка комбинация, способна да даде на Телец мощен тласък за обновление.

Възможни са неочаквани обрати в кариерата, дълго мечтано предложение или ход, свързан с нов етап от живота.

„За Телец декември е моментът, в който Вселената буквално ще ги изтласка от зоната им на стабилност и ще ги избута към мащабна промяна. Основното е да не се съпротивляват“, подчерта астрологът.

Глоба уточни също, че промените може да изглеждат трудни: ще трябва да се сбогувате с нещо познато, но това ще проправи пътя към дългосрочен успех. Родените през април трябва да са готови за емоционални сътресения, докато майският Телец трябва да е готов за сериозни решения, свързани с дома и взаимоотношенията.

Декември също обещава да бъде натоварен финансов месец. Астрологът предупреди, че е важно Телецът да бъде внимателен към големи сделки и да избягва поемането на рискове за краткосрочни печалби. Този месец обаче предлага потенциал за пробив: предложение за сътрудничество или проект, който ще донесе значителен растеж в началото на следващата година.

Според Глоба, декември ще бъде един вид нулиране за Телец, когато самата Съдба ще обърне страницата и ще започне нова глава. Ключът е да не се опитваме да се вкопчваме в старото, а да прегърнем новите възможности, дори ако мащабът им първоначално ги обезкуражава. Този преход, според Глоба, ще отбележи началната точка на десетгодишен цикъл – време, когато най-големите мечти на тези, които се осмеляват да започнат наново, ще се сбъднат, пише zajenata.bg.

