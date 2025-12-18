Край на задръстванията. Ето как се правят бързи връзки с метрото

Париж направи нова крачка към по-ефективен градски транспорт с откриването на най-дългата градска въжена линия в Европа. Проектът, познат като Paris Téléphérique или линия C1, започна да обслужва пътници след близо 17 години планиране.

Новата въжена линия свързва югоизточните предградия на френската столица с мрежата на метрото, осигурявайки по-бързо и удобно придвижване за жителите на райони с ограничен транспортен достъп.

Съоръжението е с дължина 4,6 километра и разполага със 105 гондоли, които могат да превозват над 11 000 пътници дневно. Инвестицията в проекта възлиза на 138 милиона евро.

Пътуването между началната и крайната точка отнема около 18 минути – почти два пъти по-малко в сравнение с автобусите по същия маршрут. Освен това въжената линия е по-икономична алтернатива на изграждането на нова метро линия.

Paris Téléphérique работи всеки ден от 5:30 до 23:30 часа, а в събота – до 00:30 часа. Цената на билета е 2 евро, като се приемат и стандартните карти за градски транспорт. Това е първият подобен проект в Париж, но при положителни резултати не се изключва разширяването му с нови линии, съобщи lifestyle.bg

