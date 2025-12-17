Андреа каза голямата истина за Кубрат Пулев

Много скоро фолк дивата Андреа ще навърши 39 г., а все още няма нито брак, нито деца, нито дори партньор, с когото да мечтае за бъдеще.

Към днешна дата певицата вижда вината и в себе си. Идеалният човек, с когото да създаде семейство, беше Кубрат Пулев, но цели 13 години тя отказваше да сбъдне мечтата му да има наследници.

Андреа призна публично наскоро, че след официалната раздяла с Кобрата през май 2025 г. е била съсипана. Месеци наред не е знаела на кой свят се намира и това е причината да се излага в социалните мрежи с нелепи публикации за него и не само.

Именно тогава тя е узнала, че боксьорът от години я е лъгал с Розали и й е изневерявал с нея. Дори Рози е била вече бременна, когато все още той е бил с Андреа.

Фолк дивата добре си дава сметка, че ако беше заченала от Пулев, нямаше да се стигне дотук и може би все още щяха да бъдат заедно. Тя обаче не го направи, незнайно защо, което доведе до разрива помежду им. Според слуховете Андреа не е искала да напълнее и затова е отказвала да роди.

В резултат към днешна дата боксьорът, който преди няколко дни беше размазан на ринга от неизвестен руснак, е щастливо обвързан с две деца.

