Любима водеща обяви неочаквана новина

Наталия Симеонова започна нов проект.

Но той не е предназначен за телевизионно излъчване. Той е частна услуга, фокусирана върху истинските, неподправени емоции. Освен персонални видеопослания, платформата предлага и различни индивидуални жестове и подаръци, съобразени с желанията на клиента.

Наталия не крие вълнението си, че вече има първи клиент, но умишлено запазва анонимността му, за да не развали изненадата. Тя уверява, че подготвеното послание и жест ще направят момента наистина специален за получателя.

В първото си публично обръщение към последователите си Симеонова благодари за доверието:

„За начало искам да благодаря на всички за позитивната реакция, пропита с любов. Всяка история, която съм разказвала, е минавала през сърцето ми. Доверие се изгражда – то е процес. Благодаря ви за доверието."

