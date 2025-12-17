Любима водеща обяви неочаквана новина

Наталия Симеонова започна нов проект.
Но той не е предназначен за телевизионно излъчване. Той е частна услуга, фокусирана върху истинските, неподправени емоции. Освен персонални видеопослания, платформата предлага и различни индивидуални жестове и подаръци, съобразени с желанията на клиента.
Наталия не крие вълнението си, че вече има първи клиент, но умишлено запазва анонимността му, за да не развали изненадата. Тя уверява, че подготвеното послание и жест ще направят момента наистина специален за получателя.
В първото си публично обръщение към последователите си Симеонова благодари за доверието:
„За начало искам да благодаря на всички за позитивната реакция, пропита с любов. Всяка история, която съм разказвала, е минавала през сърцето ми. Доверие се изгражда – то е процес. Благодаря ви за доверието."
