Известна водеща напусна знаково предаване
Тя разкри какво ще продължава да прави
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Тя разкри какво ще продължава да прави
От телевизията обявиха причината
Лора Добрева ще коментира новия сезон на хитово риалити
Павела Апостолова е част от екипа за Мондиала
Той обаче успя бързо да отговори
Тъжната новина съобщиха от "Евроком"
Как минава кариерата на Мария Силвестър
След 13 години работа в телевизията
Тя е известна и обичана личност
Александра Жекова отново ще има възможността да съпреживее емоциите на Зимните олимпийски игри
Венкова има дълъг телевизионен опит, включително пред камера
След напускането на телевизията тя е преживяла огромна трансформация
Договорът й скоро изтичал, очаква се да не бъде подновен
И не крие вълнението си
Обявиха причината за отсъствието
Анна-Мария Конова е на седмото небе
Решението, което взе Наталия Симеонова
Каква е причината?
Мария Ванков е на седмото небе
Изглежда, че тя отново е готова да започне отначало