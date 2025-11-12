Шок! Любима наша водеща влезе в болница

Водещата на "Съдебен спор" изненада всички със снимка от болница. Ромина Тасевска написа оптимистичното "Довери се на процеса", за да поуспокои феновете, че положението не е сериозно.

В болничната стая тя е с абокат на ръката, има надпис с маркер, както и превръзка с написани върху нея данни.

Към изображението водещата е добавила текст на английски, който гласи: "Довери се на процеса" и "Всичко се случва точно навреме".

