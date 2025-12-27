Какво означава да си внук на нацистки лидер? Историята на Хенрик Ленкейт

Хенрик Ленкейт научава на 47-годишна възраст шокираща семейна тайна – неговият дядо е един от най-познатите нацистки лидери, Хайнрих Химлер. Откритието се случва случайно, докато Хенрик гледа онлайн документален филм за нацистите и попада на информация за баба си по майчина линия, Хедвиг Потхаст, описана като любовница на Химлер.

По-нататъшни проучвания разкриват, че Химлер е биологичният баща на майка му. Шокът кара Хенрик да се замисли за целия си живот: „Кой съм аз? Кой бях? Защо 47 години не ми казаха истината?“. Той признава, че родителите му вероятно са крили истината, за да го предпазят.

Хедвиг Потхаст и Химлер се запознават чрез работата си в централата на тайната полиция в Берлин, където тя е била негова лична секретарка. Между тях започва афера, а по време на бременността на баба му Химлер настоява за вписването на името му в акта за раждане на майка му, вярвайки, че разпространява „господарската раса“.

Писма между двамата показват интимната им връзка, като Химлер нарича Потхаст „зайче“ и се подписва с „безкрайни нежни мисли“. Хенрик споделя, че разкритията са го накарали да се пита какво е наследил от дядо си и признава, че го плаши мисълта за кръвната връзка.

Хайнрих Химлер е един от главните архитекти на Холокоста, създавайки лагери за масово унищожение на милиони хора. Хенрик описва дядо си с думи като „масов убиец“, „дявол“ и „демон“, добавяйки и „дядо“ накрая – факт, който не може да промени.

Въпреки това Хенрик иска да поиска прошка от жертвите и да се разграничи от наследството на Химлер, осъзнавайки тежестта на семейната си история, съобщи Vesti.bg

