Какво означава да си внук на нацистки лидер? Историята на Хенрик Ленкейт
Той открива дядо си – един от главните архитекти на Холокоста
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Той открива дядо си – един от главните архитекти на Холокоста
Разплакващи разкази на възрастните хора, станали жертва на мъченията в къщите на ужасите в с. Ягода. Някои от тях проговориха на кошмара, който са п...
Прочутият актьор разказва за семейството
През живота си е срещал много хора и всички те са се превърнали в близки негови приятели
Представя сборник от разкази
Крещящи почитателки на бандата поставили в неловкост майката на Джордж Харисан
Четем нов сборник на Харуки Мураками
Благоевград. Носителката на приза „Жена на годината на Благоевград" за 2008 г. Евгения Йорданова представи последната си книга „Най-щастливият ден" на...
Творбите са продължение на романа "На Западния фронт нищо ново"
Великият Вапцаров става жертва на българския модел
Фреда Кели, бившата секретарка на великите Бийтълс (The Beatles) проговори за първи път и сподели любопитни истории за групата, на които е ставала сви...
Дж. Д. Селинджър, най-пестеливият и мълчащ писател сред големите, е дал позволение да публикуват малка част от негови произведения, които е творил в д...