Кои предмети пазят положителната енергия в дома

Новогодишният и коледният период отдавна се смята за време на магически преходи, когато действията на семейството могат да влияят върху съдбата на следващата година. Народните поличби строго забраняват изхвърлянето на определени предмети по време на празниците, защото това може да отнеме богатство, късмет и жизнена енергия от дома.

Предмети, които не бива да се изхвърлят:

Празнични украси: Коледните играчки и гирлянди имат положителна енергия. Те трябва да се съхраняват до следващия празник, за да не се отнеме тази енергия.

Сувенири: Всички подаръци и предмети от пътувания са свързани с емоции. Изхвърлянето им унищожава спомените и вътрешното богатство.

Любими дрехи: Дрехи, които са носили положителни спомени, не трябва да се изхвърлят. Могат да се използват повторно или да се подарят.

Празни саксии за растения: Те чакат ново пълнене, което символизира просперитет.

Списъци с желания: Старите списъци се запазват за напомняне, а нови се пренаписват за следващата година.

Основни забрани:

Боклук и отпадъци: Изхвърлянето на боклук в празничните дни може да изгони късмета и просперитета от дома. Всички домакински почиствания трябва да са завършени до 31 декември.

Символи на богатство и изобилие:

Пари и празни портфейли: Не бива да се изхвърлят предмети, свързани с пари или портфейли, за да не се предизвика бедност.

Хляб и сол: Изхвърлянето им предвещава глад и недостиг на храна.

Почистващи инструменти и дрехи:

Стара метла: Изхвърлянето ѝ преди Нова година може да изметe късмета от дома.

Стари дрехи и обувки: Ако са непокътнати, не ги изхвърляйте – по-добре ги подарете.

Счупени чинии: Те носят негативна енергия, но не трябва да се изхвърлят на 31 декември, за да не се загуби старото щастие.

Чужди вещи: Не подарявайте или изхвърляйте неща, които не са ваши, за да не нарушите енергийния баланс.

Кога правилата са най-строги:

Най-строгите забрани важат от 31 декември до 1 януари и през навечерието на Старата Нова година. Някои традиции препоръчват въздържане от изхвърляне на боклук през всички 12 дни от Коледа до Богоявление, съобщи Vesti.bg

