Алпийски курорт обяви! Безплатно каране на ски

Ски курорт направи компромисен вариант, който дава шанс на местния бизнес и на туристите да се насладят на снега.

Френският алпийски курорт Сен-Коломбан-дьо-Вилар взе безпрецедентното решение да предложи безплатно каране на ски през целия настоящ зимен сезон. Мярката, колкото и да звучи щедро, е продиктувана от суровата финансова реалност – това е единственият начин малкото селце в област Савоя да спести пари и да избегне пълен фалит.

Разположен на 1100 метра надморска височина, курортът се бори с финансови затруднения от десетилетия, но в последните години ситуацията е станала критична. Вместо да затвори напълно, общината избира компромисен вариант, който дава шанс на местния бизнес и на туристите да се насладят на снега, макар и в ограничен мащаб.

Финансов колапс след 25 години на загуба

Ски зоната на Сен-Коломбан-дьо-Вилар работи на загуба от близо 25 години, споделя кметът Пиер-Ив Бонивард пред Euronews Travel. Първоначално годишният дефицит е бил между 400 000 и 600 000 евро, но заради все по-непредвидимите снеговалежи и други фактори, през 2025 г. само оперативната загуба достига 1 милион евро.

За община с годишен бюджет от 2.7 милиона евро, тази тежест става непосилна.

„Почти 40% от бюджета на общината отиваше за покриване на губеща дейност“, обяснява Бонивард. Френското законодателство не позволява подобна практика да продължава безкрайно, което налага намесата на префектурата с разпореждане за драстично орязване на разходите.

Ситуацията се усложнява и от прекъсването на връзката с Les Sybelles – четвъртата по големина ски зона във Франция, към която Сен-Коломбан-дьо-Вилар е бил част от 2003 г.

Парадоксът на безплатните ски: как се пестят пари?

След неуспешни опити за намиране на устойчив икономически модел, общината стига до парадоксалното заключение, че таксуването на лифт картите всъщност би струвало повече. Продажбата им изисква персонал на касите и поддръжка на билетна система на стойност между 36 000 и 41 000 евро за сезона. В същото време очакваните приходи от карти за малката зона за начинаещи биха били едва около 18 000 евро.

„Всъщност ни излиза по-евтино да не таксуваме“, признава кметът Бонивард. „Звучи като икономически абсурд, но финансово има логика.“

Общината изчислява, че разходите за поддръжка на безплатната мини зона този сезон ще са между 150 000 и 200 000 евро – около пет пъти по-малко от миналата зима. Дефицитът остава, но е сведен до управляеми размери.

Свита ски зона за начинаещи и семейства

Тази зима курортът ще работи в силно ограничен формат, насочен към специфична аудитория. На разположение на туристите ще бъдат:

Два ски влека

Една детска лента (конвейер)

Тази конфигурация е идеална за абсолютно начинаещи и семейства с малки деца, които правят първите си стъпки в ските. Въпреки това, остава несигурно дали този експеримент ще привлече достатъчно посетители, особено предвид несигурните снежни условия на тази надморска височина.

Бъдеще отвъд ските: преход към целогодишен туризъм

Кметът Бонивард е реалист и гледа на настоящия сезон като на преходен.

„На 1100 метра надморска височина алпийските ски в крайна сметка са обречени да изчезнат“, казва той, подчертавайки, че климатичните промени напредват по-бързо от очакваното. Предизвикателството пред планинските селища на средна надморска височина е да диверсифицират туризма си.

Сен-Коломбан-дьо-Вилар вече разработва алтернативи като маршрути за снегоходки и зимни разходки. Селището иска да се възползва от силните си страни – автентична алпийска долина, подходяща за пешеходен туризъм и природосъобразни дейности. Летният туризъм вече привлича стабилен поток от посетители.

„Досега инвестирахме почти цялата си енергия, време и пари в ски дейност, която губеше средства. Това решение освобождава ресурс, за да си представим нещо различно“, заключава Бонивард. Изграждането на устойчив целогодишен модел обаче ще отнеме време и инвестиции, пише Travelnews.





