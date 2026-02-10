Ирина Тенчева с разтърсващи думи за Петрохан

Ирина Тенчева коментира ужаса "Петрохан". Жената на продуцента Иван Христов публикува емоционален пост в Инстаграм:

"През последната седмица и аз живях с трагедията в Петрохан. И аз имах своя версия, своя надежда за развръзка( почти като всеки българин, който разбира от футбол, вируси, международна политика и криминалистика). Ще запазя мнението за себе си ( вече е съвсем без значение ), но искам като майка, като живо същество и като зрител, изгледал току-що “Хамнет” да ви напомня, че единствената нормална реакция към всеки родител загубил детето си (и към всяко същество, останало неразбрано в болката си приживе) е състрадание.

И още нещо, казано най-добре от една от героините в тази гениална лента:

“Никога не мисли, че си в безопасност. Никога не приемай за даденост, че сърцата на децата ти бият, че сучат мляко, че поемат дъх, че ходят и говорят, усмихват се, спорят и играят. Никога дори за миг не забравяй, че може да ги няма — отнети от теб за частица от секундата, отнесени далеч като пух от глухарче.“

Прегърнете децата си, благодарете и останете добри."

