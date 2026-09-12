Ирина Тенчева с разтърсващи думи за Петрохан
Жената на продуцента Иван Христов публикува емоционален пост в Инстаграм
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Жената на продуцента Иван Христов публикува емоционален пост в Инстаграм
Феновете коментират
Жената на Иван Христов вече няколко пъти е боледувала от Kовид
Иван Христов и Ирина Тенчева вече се наслаждават с вино
Коронавирусът трие като запотено стъкло малките ти "планчета", написа Тенчева
Потвърдих убеждението си от първо лице, че ковид не е “грипче”, а абсолютно непредвидимо “влакче”, понякога на ужасите, пише Ирина
Ирина Тенчена и Лили Вучкова напуснаха шоуто видимо доволни
Отписа сина и дъщеря си от частно училище Тв водещата Ирина Тенчева започва борба срещу насилието над деца в училищата. Това обяви самата тя, която в...
Съпругата на Иван Христов препоръчва изискани плетива във фотосесия за фешън списание Ирина Тенчева вчера показа за първи път в социалните мрежи сним...
Ирина Тенчева дари тв продуцента Иван Христов със син. В профила си във Фейсбук Ирина пусна статус около 14 часа, който гласи: "Любов от пръв поглед...
Нико Тупарев кумува на телевизионния продуцент и половинката му Телевизионният продуцент Иван Христов се е оженил в Барселона за дългогодишната си по...
Ирина Тенчева, която е известна като половинка на продуцента Иван Христов, се обяви срещу силиконовите подобрения по тялото. Някой я изчеткал тези дни...
Двамата се скриха от светския шум, вдигат купон през септември Иван Христов и Ирина Тенчева се венчаха на скромна и тиха церемония извън България. За...
Ирина Тенчева прочете пред камерна публика първия си разказ. Водещата на "Ангел парк" и "Град на ангели" по TV7 представи премиерно "Заради всички вк...