Всичко за Ирина Тенчева

Следете всички новини, анализи и коментари за Ирина Тенчева. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Любопитно Общество Култура
Ирина Тенчева роди

Ирина Тенчева роди

Ирина Тенчева дари тв продуцента  Иван Христов със син. В профила си във Фейсбук Ирина пусна статус около 14 часа, който гласи: "Любов от пръв поглед...

23 март | 14:56
0 коментара
33211
Иван и Ирина под венчило

Иван и Ирина под венчило

Двамата се скриха от светския шум, вдигат купон през септември Иван Христов и Ирина Тенчева се венчаха на скромна и тиха церемония извън България. За...

11 юли | 19:00
0 коментара
22817