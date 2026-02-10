Готова е аутопсията на Калушев. Ето истината!

Аутопсията на Ивайло Калушев, известен като Мексиканеца, е готова. Това научи GlasNews.bg от свои източници. Съдебномедицинската експертиза е извършена от специалисти по съдебна медицина във Враца.

Експертното заключение е категорично – Калушев е сложил край на живота си с един изстрел.

Припомняме, че по случая вече бе съобщено, че 15-годишно дете е било убито с изстрел в главата в кемпер под връх Околчица. Според данни, изнесени, детето е било простреляно в гръб, докато е клекнало, с вплетени пръсти в поза за молитва. След това Калушев се е самоубил.

Разследването свързва трагедията с по-широкия случай, при който бяха открити общо шест тела – в района на хижа „Петрохан“ и в местността край лобното място на Христо Ботев.

От МВР и прокуратурата дадоха брифинг, на който представиха част от събраните доказателства. Бяха излъчени видеозаписи, на които шестимата се сбогуват с думите: „За мен беше чест!“.

Според данните от клетките на мобилните оператори и от използвана от Калушев сателитна система Starlink, от 27 до 31 януари трима от мъжете са пребивавали в къщата му в село Българи. На 31 януари те се придвижват с кемпер по маршрут с. Българи – София – Петрохан, заснет от камери на АПИ.

На 1 февруари около 16 часа се заснема прощаването им пред хижата. По-късно същата вечер сградата е запалена. Според прокуратурата именно тримата мъже – Иво, Пламен и Дечо – са я подпалили сами, преди да бъдат открити мъртви.

Кемперът впоследствие е засечен в района на Враца и връх Околчица. Телефоните на детето, Калушев и още едно от лицата са били изключени. Сигнал от сателитната станция е засечен на 3 февруари в широк периметър. Телата са открити след подаден сигнал на тел. 112 от овчар.

От разследването става ясно, че оръжията са били законно регистрирани. Те са открити до телата на мъжете. По тях са установени ДНК следи единствено на съответните притежатели.

Съдебните експерти са установили, че изстрелите са произведени от близко разстояние или от упор. В едно от телата са открити две попадения, което според първоначалните данни означава, че е бил произведен втори изстрел.

Прокуратурата съобщи, че предстои разпит на политици и бизнесмени, свързани с финансирането на неправителствената организация на Калушев. Ще бъде извършена проверка на банкови сметки и имущество в България и чужбина.

Случаят, определян от разследващи като безпрецедентен за страната, продължава да се изяснява. Мотивите за трагедията все още се установяват.

Разследването продължава.

