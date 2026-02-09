Топ 6 модни ризи през пролетта на 2026 г.

През пролетта на 2026 г. модата отново ще се фокусира върху универсални дрехи с характер. Такава тенденция остават ризите. Според Glamour, те лесно се вписват в основен гардероб и се съчетават добре с почти всяка долна част – от дънки до поли и класически панталони.

Основното предимство е, че тези дрехи не изискват сложно стилизиране. Всеки вид има свое собствено настроение и ви позволява да сглобите тоалет без много усилия.

Шест вида ризи и шест начина да ги носите

1.Академични

Напомнят за стила на интелектуалец извън класната стая. За да избегнете прекалено сериозен външен вид, добавете неочакван детайл. Тази риза се съчетава добре с тъмносини дънки с прав крачол и мокасини или с бяла ленена миди пола и сандали.

2. Лен

Леките материи и неутралните нюанси могат да създадат спокоен и непринуден вид. Ленената риза се съчетава добре с кремави панталони палацо или дълга дънкова пола с колан. Можете да допълните визията с нисък ток и структурирана чанта.

3. Раирана

Спокойна риза с меки райета създава носталгично усещане, без да е старомодна. Комбинирайте я с бели широки дънки и кожени ботуши или с пола тип „молив“ в цвят камила и тънък пуловер, преметнат през раменете.

4. Класическа

Бяла или светлосива риза с изчистена кройка е основен елемент, който не изисква акценти. Тя се съчетава еднакво добре с класически черни панталони или с тъмни деним и оксфорд обувки, създавайки дискретна и стегната визия.

5. Структурирана

Риза с по-остра форма и по-дебела материя изглежда стегната, но не и официална. Съчетава се добре с прави графитни панталони или дънки и обувки с нисък ток. Завитите маншети ще добавят нотка небрежност към визията.

6. Фланел

Карето и меката текстура почти винаги добавят характер към визията. Фланелената риза тип „татко“ може да се носи с тъмни дънки, пола и високи ботуши или като горна дреха върху обикновена тениска.

