Деца и младежи могат да се включат безплатно в школите на ЦПЛР – Стара Загора
Заниманията за новата учебна година започват на 1 октомври, а графиците за отделните форми ще бъдат обявени в края на септември
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Заниманията за новата учебна година започват на 1 октомври, а графиците за отделните форми ще бъдат обявени в края на септември
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Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов
Специален повод за „разпределението на билетите“ е 40-годишнината на Шенгенското пространство
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