Спасиха парите за санирането. Добавят жилища от резервния списък

Държавата успя да спаси 100% от предвидените средства за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради по ПВУ. Това заяви на брифинг министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов.

Той посочи, че е постигната договорка с Европейската комисия рисковите блокове да се прехвърлят като самостоятелна инвестиция, която да бъде управлявана от Българската банка за развитие. По думите му така се запазват средствата за саниране на жилищни сгради в размер 246 556 222 евро.

Иванов подчерта, че също така се удължава срока на ремонтните дейности до 31 декември 2029 г.

Регионалният министър посочи, че МРРБ ще прехвърли на ББР санирането на 177 блока от етап 1 и 272 жилищни сгради от етап 2. Той добави, че отпада изискването за 20% съфинансиране от сдруженията на собствениците по етап 2.

По думите му 100% от блоковете ще се санират безплатно. Иванов увери, че няма нужда да се кандидатства отново, а цялата документация ще се прехвърли от МРРБ към ББР. Той допълни, че с част от средствата ще се финансират проектите в резервния списък.

По отношение на зимната обстановка в страната министърът заяви, че АПИ е предприела нужните действия за почистване на пътищата. Иванов отбеляза, че има достатъчно машини и са осигурени нужните материали за обработване на пътната настилка.

