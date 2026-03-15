Очаква ли ни по-скъп хляб заради горивата?

Цената на хляба в България може да се повиши през следващите месеци заради рязкото поскъпване на горивата. Това предупреждават цитирани от Нова телевизия представители на бранша, според които по-високите разходи за транспорт, производство и суровини постепенно ще се отразят и върху цената на основната храна на българската трапеза.

В Монтана потребителите внимателно следят цените в магазините, особено тази на хляба. Засега част от хората казват, че не виждат сериозна промяна, но други са убедени, че поскъпването е въпрос на време, тъй като увеличението на цените на горивата влияе върху всички етапи от производството - от обработката на земята до доставката на готовия продукт.

През последната седмица пазарът на горива остава изключително динамичен. По думите на търговци цените се покачват почти всеки ден - понякога с един евроцент, а в отделни дни и с до шест евроцента, най-вече при дизеловото гориво.

Сред най-засегнатите от това поскъпване са земеделските производители, които в момента са в разгара на пролетната кампания. Фермерите предупреждават, че новите цени на горивата увеличават разходите за обработка на земята и за производството на реколтата. Освен това се повишават и цените на други основни ресурси. Торовете са поскъпнали с между 10 и 20 процента, а препаратите - с около 7-8 процента. Според земеделците това ще повиши себестойността на пшеницата и може да доведе до по-висока изкупна цена на зърното.

В момента фючърсните сделки за пшеница се движат около 330 лева за тон - приблизително колкото и през миналата година. Производители обаче предупреждават, че ако разходите продължат да растат, изкупната цена може да достигне поне 400 лева за тон.

Хлебопроизводителите също очакват натиск върху цената на крайния продукт. По думите на производители от Лом поскъпването на горивата и брашното вече започва да се усеща в производствените разходи. Според тях има сигнали за увеличение и при цената на брашното, включително при стандартните разфасовки от 25 килограма. Въпреки това засега производителите се въздържат от конкретна прогноза с колко би поскъпнал хлябът, тъй като ситуацията на международните пазари остава нестабилна.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com