Пазарът на едро тръгна нагоре, плодовете повлякоха цените

Цените на хранителните стоки на едро в България отбелязват леко повишение през изминалата седмица, показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата.

Поскъпване при плодове и зеленчуци

При плодовете най-голямо увеличение има при портокалите, чиято цена се повишава със 7,41 на сто до 1,34 евро за килограм. Мандарините поскъпват с 5,19 на сто до 1,52 евро за килограм, бананите - с 4,29 на сто до 1,58 евро за килограм, а лимоните - с 4,28 на сто до 2,13 евро за килограм. Единственият плод със спад през седмицата са ябълките, които поевтиняват с 0,20 на сто до 1,23 евро за килограм.

Сред зеленчуците най-силен ръст има при доматите, които поскъпват с 10,40 на сто и достигат 2,15 евро за килограм. Зелето се повишава с 6,93 на сто до 0,54 евро за килограм, зеленият пипер - с 3,81 на сто до 3 евро за килограм, а червените чушки - с 5,14 на сто до 2,76 евро за килограм. По-висока е и цената на зрелия лук кромид, който се търгува с 6,67 на сто повече - по 0,48 евро за килограм. В същото време краставиците поевтиняват с 6,07 на сто до 2,32 евро за килограм, тиквичките - с 6,05 на сто до 2,68 евро за килограм, а морковите - с 1,56 на сто до 0,63 евро за килограм. Без промяна остава цената на картофите, които се търгуват по 0,48 евро за килограм.

Движение при млечните продукти и основните храни

При млечните продукти цената на кравето сирене намалява с 1,04 на сто до 5,96 евро за килограм, а кашкавалът „Витоша“ поевтинява с 0,73 на сто до 9,53 евро за килограм. В същото време киселото мляко със съдържание на масленост 3 и над 3 процента поскъпва значително - с 13,67 на сто, като кофичка от 400 грама се продава по 0,79 евро. Цената на прясното мляко намалява с 2,64 на сто до 1,20 евро за литър, а кравето масло, пакетче от 125 грама, поскъпва с 0,30 на сто до 1,69 евро.

Замразеното пилешко месо поскъпва с 0,50 на сто до 3,55 евро за килограм, докато яйцата размер М поевтиняват с 1,12 на сто и се търгуват по 0,22 евро за брой на едро.

При основните хранителни продукти оризът поскъпва с 0,46 на сто до 1,64 евро за килограм. Зрелият фасул поевтинява с 1,75 на сто до 1,97 евро за килограм, а лещата - с 1,23 на сто до 2,00 евро за килограм. Брашното тип 500 поскъпва с 2,63 на сто до 0,78 евро за килограм, а цената на олиото се повишава с 1,59 на сто до 1,76 евро за литър. Захарта остава без промяна и се търгува по 0,89 евро за килограм.

