Веригите държат две трети от пазара, производители искат пълна проверка

Националната браншова камара „Плодове и зеленчуци“ настоява за пълен анализ на хранителната верига след сигналите, че търговски вериги са оказвали натиск върху производители да намалят цените на продукцията си с 15%. Това заяви председателят на Управителния съвет на камарата Цветан Цеков пред БНТ.

По думите му Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) вече е започнала проверка, а случаят е показал проблем, който не е от вчера - силна зависимост на производителите от големите вериги, страх от публичност и продажби на себестойност или дори под себестойност. Цеков настоя държавата да провери реалното влияние на веригите върху земеделието у нас, защото те държат около две трети от пазара.

Натискът за 15% извади стария проблем на светло

Според Цветан Цеков информацията за натиск върху земеделски производители е била предоставена на министъра на земеделието и на КЗК. Предстои проверката да установи каква е конкретната ситуация и дали има нарушение на правилата за конкуренция и търговски отношения.

Цеков обясни, че става дума за искане за намаляване на цените на зеленчуци с точно 15%. Това се случва непосредствено след обявяването на правителствената кампания „Кошница с грижа“, която предвижда намаление на продукти от малката потребителска кошница. Според бранша обаче не може социалната отстъпка към клиента да се превръща в скрит натиск върху производителя.

„Проблемът не е нов. Земеделските производители, които реализират продукцията си през търговските вериги, винаги са подложени на постоянен натиск за намаляване на цените“, заяви Цеков.

Продажби под себестойност, само за да останат в магазина

Председателят на камарата посочи, че в много случаи производителите са принудени да продават на себестойност, а понякога и под нея. Причината е проста - достъпът до големите вериги е ключов за много стопанства, а загубата на този канал може да означава тежък удар за бизнеса им.

„В много случаи се продава и под себестойност. Така че е хубаво да се направи ново обследване на търговските вериги - как и по какъв начин функционират“, каза Цеков.

По думите му трябва да се анализира ефектът на големите вериги върху земеделското производство и върху оцеляването на онези фермери, които продават чрез тях. Това не е само спор за проценти, а въпрос дали българският производител има реална преговорна сила, или е поставен в положение да приема условия, които му се диктуват.

33 нелоялни практики и надежда за по-силен контрол

Цеков свърза проблема с промените в Закона за защита на конкуренцията и Закона за защита на потребителите. Според него предвидената забрана на 33 нелоялни практики е изключително важна за сектора, защото именно тези практики досега са поставяли производителите в неравностойно положение.

„За нас е изключително важно законовите промени да се прилагат бързо. Тези 33 нелоялни практики създаваха сериозен проблем за нас като производители и ни поставяха в изключително неравностойно положение“, заяви той.

Това е и причината браншът да настоява не просто за проверка на конкретни сигнали, а за по-широк анализ на целия модел. Ако натискът върху доставните цени е системен, единична санкция няма да реши проблема. Необходим е контрол върху начина, по който се формират отношенията между веригите и производителите.

Страхът на фермерите остава най-голямата пречка

Особено остър е въпросът защо засегнатите производители често не подават сигнали. Цеков призна, че част от тях се страхуват да бъдат публично осветени, защото разчитат на продажбите през търговските вериги.

„Това са наши колеги, производители на домати. Има и други колеги, които изключително много се притесняват и не искат да бъдат осветлени, защото ще бъдат изхвърлени, а те разчитат на търговията с търговските вериги“, каза той.

На въпрос дали производителите не вярват, че държавата ще ги защити, Цеков посочи, че това недоверие е натрупано през последните 30 години. „При многобройните сигнали, които сме подавали, нямаше никаква реакция“, заяви той. Именно това прави проверката на КЗК толкова важна - тя трябва да покаже дали институциите най-после могат да защитят слабата страна в този пазарен сблъсък.

Веригите държат две трети от пазара

Цеков настоя за проверка на влиянието на търговските вериги върху земеделието в България. По думите му те са сериозни икономически субекти и държат около две трети от пазара, което им дава огромна сила в отношенията с производителите.

„Те са сериозни субекти, държат две трети от пазара. Трябва да се преодолеят негативните и лошите практики и да се даде максимална възможност на българското земеделие да предлага продукцията си на достойна цена“, заяви председателят на камарата.

Това е централният икономически и социален въпрос. Когато един производител зависи от няколко големи купувача, свободният пазар лесно може да се превърне в пазар на принуда. Формално договорите са търговски, но реалната сила в преговорите често е на страната, която контролира достъпа до щанда.

„Огромни надценки“ и натиск за по-ниски доставни цени

Най-острото обвинение на Цеков е, че веригите едновременно поддържат високи надценки и настояват производителите да намаляват своите цени. Според него това води до изкривяване, при което фермерът работи с минимална или никаква печалба, а крайният потребител невинаги вижда справедлива цена.

„Не трябва да виждаме такива по 100-200% наценки, защото и сега се случва“, каза той.

„От една страна търговските вериги държат огромни наценки, от друга страна ни натискат да сваляме цените“, заяви Цеков.

По думите му производителите доставят на цена, която трябва да им осигури печалба над себестойността. Но при промоциите на веригите често се създава натиск именно производителят да поеме намалението. „В много случаи продаваме на себестойност, а понякога и под себестойност, за да продължи работата с тях“, каза той.

Залогът е оцеляването на българското производство

Сигналите за натиск около „Кошница с грижа“ показват защо темата не може да се свежда само до по-ниски цени за потребителите. Българските домакинства имат нужда от достъпна храна, но ако отстъпката се плаща от производителите, резултатът може да бъде по-малко българска продукция, по-слаби стопанства и още по-голяма зависимост от внос.

Затова искането на бранша за пълен анализ на хранителната верига е ключово. То трябва да отговори на няколко въпроса - кой формира цената, къде се натрупват най-големите надценки, защо производителите се страхуват да говорят и дали новите законови промени ще бъдат приложени достатъчно бързо. Без тези отговори всеки следващ спор за цените ще започва от щанда, но ще завършва отново върху гърба на българския фермер.

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