Бизнес

Как да намалим разхода на гориво в града

Истинската икономия е резултат от редовна техническа поддръжка, разумно шофиране и правилна диагностика

Как да намалим разхода на гориво в града
30 юли 26 | 10:47
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Григор Атанасов

Как наистина да намалим разхода на гориво в градски условия? Няма "магически" добавки, които моментално да свалят разхода. Истинската икономия е резултат от редовна техническа поддръжка, разумно шофиране и правилна диагностика.

Точно измерване на разхода

Преди да предприемете каквото и да било, установете реалната си консумация:

  • Зареждайте на една и съща бензиностанция.

  • Записвайте изминатите километри и налятото гориво за поне 3-4 пълни резервоара.

  • Този период е необходим, за да се изравни влиянието на метеорологичните условия и трафика.

Ходова част и гуми

  • Налягане в гумите: Меките гуми увеличават съпротивлението, а автомобилът губи инерция и изразходва повече енергия при тръгване. Проверявайте ги редовно, когато са студени.

  • Спирачки и геометрия: Запекъл спирачен апарат или стягащ водач са „невидима спирачка“, която постоянно повишава разхода. Регулирайте сходимостта на моста и проверявайте лагерите.

Под капака: Двигател и сензори

  • Въздушен филтър и свещи: Износените свещи и замърсеният филтър пряко влошават изгарянето.

  • Датчици (дебитомер, ламбда сонда): Повреденият сензор може да подава грешни данни за температурата, а компютърът излишно да обогатява горивната смес.

Интелигентен стил на шофиране

Икономичното каране не означава бавно придвижване, а предвидимост:

  • Плавно ускорение и инерция: Отпускайте газта отрано, когато виждате червен светофар. Всяко рязко спиране губи вече платена кинетична энергия.

  • Бензин vs. Дизел: При бензиновите двигатели избягвайте високите обороти. При дизеловите - не превключвайте прекалено рано: шофирането на твърде ниски обороти под товар поврежда турбото, трансмисията и маховика.

  • Без продължително загряване на място: Минута след запалване маслото вече е циркулирало. Потегляйте – в движение двигателят достига работна температура по-бързо и екологично.

  • Умно планиране на маршрута: По-дълъг с 2 км маршрут по булевард без светофари често спестява повече гориво от къс път през центъра в задръстване.

Консуматори и ненужно тегло

  • Климатик vs. Отворени прозорци: Не изключвайте климатика в жегите - отворените прозорци влошават аеродинамиката и увеличават разхода при по-висока скорост. Просто настройте умерена температура.

  • Изключвайте подгряването: Подгревът на седалките и стъклата товари алтернатора - спирайте ги веднага щом си свършат работата.

  • Освободете багажника: Премахнете ненужните тежки предмети, както и автобоксовете или багажниците за велосипеди, когато не ги използвате.

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Автор Григор Атанасов

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