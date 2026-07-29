България, Румъния и Молдова с общ фронт срещу Европа. Борят се за милиони гърла

Балканите са пред истинска винена революция, която заплашва да пренареди силите на европейската гастрономическа карта. България, Румъния и Република Молдова официално обединяват силите си в мащабен алианс под кодовото име „Съкровищата на Изтока“ (Treasures of the East). Трите държави излизат с общ фронт срещу Европа, за да атакуват международната сцена и да се позиционират като единен, свръхконкурентоспособен винен мегарегион. И се целят да привлекат 5 милиона жадни за хубаво вино гърла.

Голямата инвазия в Крайова

Историческият сблъсък на вкусове и амбиции ще се разиграе между 2 и 4 октомври в румънския град Крайова. Зад кулисите на грандиозното събитие стои авторитетното румънско издание.

Организаторите хвърлиха истинска бомба, обявявайки, че за първи път в историята престижните „Награди за високи постижения отварят вратите си за участие на изби от България и Молдова. Най-елитните български еликсири ще влязат в директна битка за място в ексклузивната международна селекция, която след това ще бъде брутално рекламирана из цяла Румъния и на най-богатите европейски пазари.

Тайни договори и милиони в играта

Програмата на събитието предвижда тежък българо-румънски бизнес форум, където на четири очи ще се договарят стратегии за превземане на румънския пазар, трансгранични франчайзи и мащабни партньорства. Напрежението се покачва, тъй като в залите ще се срещнат топ производители, влиятелни туристически оператори, международни медии и най-скъпоплатените инфлуенсърски акули в бранша.

За родните винарни и дестинации за гастрономически туризъм това е златна мина и шанс за директен пробив до брутален потребителски пазар от над 5 милиона души, живеещи от двете страни на река Дунав.

Пазар без мита и задръжки

"Румъния е съседната страна с най-голям и най-развит пазар за консумация на вино в региона. Липсват каквито и да било митнически бариери в търговията с България", предупреждават организаторите, разкривайки огромния залог на играта. Към това се добавя и мощната българска общност отвъд границата, която е готова да подкрепи трансграничния търговски и културен натиск.

Крайова се превръща в официален щаб на винената офанзива на Югоизточна Европа, а големият въпрос е кой ще грабне най-голямото парче от милионния пай?

