Геро хвърли бомба! Неочаквана раздяла

Обичаният от цяла България актьор и водещ Герасим Георгиев-Геро обяви неочаквана лична новина. В подкаста на Благой Георгиев той призна, че се е развел с дългогодишната си съпруга Цвети Гагарова.

"Вече съм парясник. Мачът е свирен там вече. Аз съм вече свободен човек. Имам официален развод. Идва момент, в който всеки тръгва по своя път. Без драми, което е толкова безсмислено занимание. Много е лошо да продължаваш да стоиш като нещо не върви. Гледаме да поддържаме абсолютно нормални отношения", разкри Геро.

Актьорът и спортната журналистка бяха женени в продължение на 18 години. Двамата имат дъщеря – Йохана.