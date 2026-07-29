Три зодии удрят джакпота до дни

Три зодиакални знака могат да привлекат нови финансови възможности и да направят решителна крачка към материална стабилност от 29 юли до дни. Според астрологичните прогнози Телец, Дева и Скорпион ще почувстват силен порив да изоставят неработещите стратегии и да потърсят различен път към успеха. Ретроградният Плутон ще ги подтикне да преосмислят отношението си към парите, отговорността и личния контрол. Натрупаните трудности могат да се превърнат в основа за важен финансов обрат.

Плутон не започва ретроградното си движение на 29 юли. Планетата се движи ретроградно във Водолей от 6 май и ще смени посоката си на 16 октомври 2026 г., показват астрологичните ефемериди на Астродиенст. В астрологията този продължителен период се свързва с преоценка на властта, контрола, скритите страхове и старите модели на поведение.

За трите знака промяната ще бъде най-силно свързана с финансовото им състояние. Те вече няма да бъдат склонни да търпят едни и същи затруднения, а новите идеи и готовността за поемане на отговорност могат да ги доближат до желания резултат.

Телец

Телците ще осъзнаят, че постоянното недоволство от финансовите проблеми не променя положението, а само изчерпва силите им. Те вече не искат да остават в същото състояние и са готови да сменят подхода си.

Ретроградният Плутон ще ги насочи към преосмисляне на начина им на живот и отношението им към парите. Вместо да се съпротивляват на промяната, представителите на знака могат да я използват като двигател за развитие.

Телците ще започнат да търсят нови източници на доходи, да планират по-внимателно бъдещето и да поемат по-голям контрол върху финансите си. Освобождаването от старите навици ще им помогне да превърнат миналите трудности в ценен опит.

Дева

Финансовите тревоги напоследък може да са повлияли сериозно върху настроението и увереността на Девите. Проблемите са поглъщали вниманието им толкова дълго, че част от тях постепенно са загубили мотивация за промяна.

Сега фокусът им се измества от тревогите към търсенето на конкретни решения. Представителите на знака ще разберат, че не могат повече да чакат обстоятелствата да се променят сами.

Усещането, че тежкият период приближава своя край, ще им даде нова решителност. Упоритостта и вниманието към детайлите могат да помогнат на Девите да открият възможности за допълнителни приходи и по-голяма финансова сигурност.

Скорпион

Скорпионите може да са попаднали в ситуация, от която на пръв поглед няма лесен изход. Обстоятелствата са трудни, но представителите на знака вече не са готови да останат в застой.

Ретроградният Плутон ще бъде мощен тласък към трансформация. Той ще им помогне да открият кои решения могат действително да променят положението им и да видят път там, където доскоро са имали само съмнения.

Неочаквана идея може да даде отговор на отдавна натрупан финансов проблем. Последователните действия ще донесат повече стабилност и увереност, а направената промяна може да положи основите на нов стандарт на живот.