Хороскоп: Шанс изненадва Стрелеца, важен разговор чака Рибите днес
Козирогът вижда резултат от дълго усилие, а Водолеят трябва да подреди стар финансов въпрос
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Козирогът вижда резултат от дълго усилие, а Водолеят трябва да подреди стар финансов въпрос
Девата може да отвори неочаквана професионална врата, а Рибите превръщат добра идея във възможност за доход
Телец, Лъв, Скорпион и Козирог по различен начин се връщат на крака дори след сериозен финансов удар
Телецът получава яснота и нови финансови възможности, а Скорпионът влиза в много по-силен социален и професионален период
Стрелецът се измъква от рутината, а Козирогът най-после получава важните отговори
Любовта, работата и новите възможности застават на тяхна страна, ако не изпуснат точния момент
От 7 до 13 септември Козирог, Водолей и Риби получават възможност да обърнат важна страница в живота си
Денят отваря врати в работата и любовта, но предупреждава срещу прибързани финансови решения
Едни се съмняват до последно, други бягат от ограниченията, а трети пазят емоциите си зад висока стена
Месецът носи решаващи разговори, нови хора и моменти, в които някои връзки просто ще трябва да останат в миналото
Девата получава шанс отдалеч, Козирогът впечатлява с идея, а Близнаците трябва да пазят парите си
Ракът получава силен шанс чрез полезни контакти, а Рибите могат да превърнат добрата комуникация в реална полза
Сезонът на Дева носи шанс за повече приходи на Телец, Рак, Дева, Козирог и Водолей
Нови професионални контакти, преговори за заплата и допълнителни доходи очакват част от знаците
Лъвът трябва да пази бюджета си, а Овенът да не пришпорва събитията - 30 август възнаграждава търпеливите
Любов, пари, работа и важни лични решения излизат на преден план след 10 септември
Полезни контакти отварят врати, а правилните решения могат да донесат повече сигурност и добри приходи
Овен, Близнаци и Лъв ще усетят как напрежението отстъпва, а пред тях се отварят нови възможности
Водолей привлича внимание, а Козирог получава възможност да укрепи финансите си
Едни получават шанс за по-висока заплата, други могат да намерят нов източник на доходи или влиятелен съюзник