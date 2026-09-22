Силен период започва за пет зодии. Идват промени в любовта и финансите

Пет зодиакални знака навлизат в период, който може да донесе сериозни промени в любовта, финансите и професионалния живот. Според астролога Мей преминаването на Венера през Скорпион до 25 октомври 2026 г. ще насочи вниманието към личните желания, самочувствието и решенията, които дълго са били отлагани. Това е време за преоценка на отношенията и целите, но и за по-смели стъпки там, където старият начин вече не работи.

Телец

За Телците започва период на сериозно себепознание, който може да промени личния им живот. Венера в Скорпион може да донесе среща с човек, който бързо ще придобие важно място, или да помогне на съществуваща връзка да премине на следващо ниво. Заедно с това ще се наложи да бъдат преосмислени някои страхове и несигурности. Промените могат да засегнат и професионалните планове, защото постепенно ще стане по-ясно какъв живот искате да изградите. Важният въпрос ще бъде дали човекът до вас може да върви в същата посока.

Лъв

При Лъвовете акцентът пада върху дома, семейството и чувството за сигурност. Възможни са промени в жилището, пренареждане, ремонти или просто по-силно желание за спокойна и уютна среда. След по-напрегнати месеци постепенно се връща усещането за вътрешен баланс. В същото време отношенията ще покажат кои емоционални модели вече са изчерпани. Силните реакции към определени хора или ситуации могат да бъдат знак, че е време да се освободите от стари навици и да погледнете по-зряло към личните си връзки.

Везни

За Везните периодът е свързан най-вече с парите, самочувствието и начина, по който оценяват собствените си способности. Венера активира сферата на доходите и може да помогне за постепенно освобождаване от стари финансови тревоги. Това е момент, в който не бива да подценявате уменията си или постоянно да оставате в сянка. По-смелото представяне на способностите ви може да отвори нови професионални и финансови възможности. Творческа идея или по-уверена позиция в работата също може да даде резултат.

Скорпион

Венера преминава през вашия знак и прави този период особено силен. След няколко по-трудни години може да се появи усещането, че обстоятелствата най-после започват да се подреждат по-благоприятно. Възможни са нови финансови перспективи, романтични запознанства и задълбочаване на важни отношения. Ще се променят и част от представите ви за любовта, привличането и човека, когото искате до себе си. Това е подходящ момент да поставите собствената си стойност по-високо и да не приемате отношения, които не ви дават необходимото уважение.

Водолей

Водолеите могат да излязат от продължителен период на застой, особено в професионалната сфера. Възможни са признание, повишение, по-голяма видимост или успех на важен проект. Истинската промяна обаче може да бъде по-дълбока - представата за успех и лични цели започва да се променя. Неща, които доскоро са изглеждали важни, вече може да не отговарят на човека, в когото се превръщате. Периодът поставя началото на постепенно освобождаване от стари ограничения и отваря място за нова професионална и лична посока.