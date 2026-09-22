Принц Уилям побесня заради мемоарите за Даяна

Принц Уилям е изпаднал в ярост след публикуването на мемоарите за майка му - принцеса Даяна, пише Daily Star.

Автор е неговият чичо, граф Чарлз Спенсър.

"Уилям е бесен, че всичко това отново е на показ пред обществеността. За него това не е древна кралска история и не е материал за друга книга – това са майка му, баща му и най-травматичният период от детството му," каза източникът на публикацията за реакцията на Уилям.

Принц Уилям се опитвал от години да предотврати това - паметта за майка му да се превърне в пореден скандал, защото искал тя да бъде "почетена с достойнство".

Принцът изобщо не приемал обвиненията на Чарлз Спенсър срещу кралското семейство.

Източникът добави, че мемоарите отново връщат Уилям и Хари към събитията, които са преживели като деца.

"Това е причината Уилям толкова ядосан," каза източникът.

Мемоарите са публикувани под заглавието "Лебедова песен". Те съдържат нови обвинения срещу кралското семейство.

В книгата се твърди, че крал Чарлз III, след смъртта на Даяна, се е държал така, сякаш е спечелил от лотарията.

Той си вярвал, че светът скоро ще забрави принцесата.

Книгата съдържа и информация за трудната борба на принцеса Даяна с психичното здраве. Цитират се размисли на Даяна, която признава, че само "любовта към синовете ѝ" я е спряла да направи фатална стъпка.