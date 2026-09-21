Наша улица чупи рекорд. Не е в София

Противно на очакванията, най-дългата улица в България не се намира в София. Простиращ се на цели 21 600 метра, най-дългият български булевард се намира в Русе, предаде Darik Business Review.

Наричан още Международното шосе, той е важна пътна артерия в града, която започва на единия му вход и свършва при кръговото движение на ГКПП Дунав мост.

Булевард „България“ е изграден през 50-те години на миналия век, а през 70-те е разширен с второ платно. Той e част от републиканските пътища I-2 и I-5, поемайки голям част от транзитния трафик през Дунав мост.

Цариградско шосе, което се простира на 19 000 метра, е най-дългата улица в София. Булевардът произлиза от някогашния Цариградски път, който свързва София – Пловдив – Истанбул (Цариград).

Основна входно-изходна артерия на столицата, той започва от Орлов мост, като продължение на булевард „Цар Освободител“, в центъра на града и завършва при Околовръстния път, преминавайки в автомагистрала „Тракия“.

Най-късата улица у нас се намира във Велико Търново. Наречена "Пролет", тя се простира само на 15 метра.

На нея са разположени шест къщи, чиито обитатели се радват на неповторима гледка към една от най-емблематичните забележителности на старата столица – паметника „Асеневци“.

В София най-късата улица с автомобилно движение е ул. "Трифон Силяновски", която е дълга 34 метра. Намира се в квартал „Манастирски ливади“ и е кръстена на виден български композитор.

Най-късата пешеходна улица в столицата пък е „Малко Търново“, която свързва улица „Московска“ и булевард „Дондуков“. Тя е дълга едва 60 метра.