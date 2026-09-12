Най-добрите дестинации за улична храна. 3 са в Гърция, изненада с първото място
Любителите на кулинарните приключения често пътуват до далечни кътчета на света, за да опитат бързи и удобни специалитети
Следете всички новини, анализи и коментари за Градове. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Любителите на кулинарните приключения често пътуват до далечни кътчета на света, за да опитат бързи и удобни специалитети
Цифрите показват рязка промяна на имотния пазар
Западна Европа остава най-добрият регион за живеене в света
Основната цел е пълно уеднаквяване с европейската класификация NUTS
Копенхаген отново оглави престижната класация на Economist Intelligence Unit, а Виена отстъпи второто място
Най-голямо поскъпване е регистрирано по Черноморието и в столицата
Топ 17 най-красивите малки градчета на Стария континент
Подготовката започва с решение на Министерския съвет, а бюджетът за организацията може да достигне 30 млн. лева
Азербайджан показа как ще изглежда светът утре, Йотова - новото лице на дипломацията
На фона на климатични заплахи, бедност и свръхурбанизация държави от цял свят обсъждат бъдещето на живота в големите градове
Темите за устойчивите градове, жилищата и развитието събират лидери от цял свят в Баку
Строителството намалява запърви път, отчете НСИ
Има разместване в Топ 6
На Балканите икономическите различия между отделните градове и региони са огромни
Средната възраст на населението в градовете е 44 години, а в селата – 47 години.
Teзи гpaдoвe пpивличaт вce пoвeчe тypиcти
Три много различни, но еднакво впечатляващи града
Топ 25 града
Министерството на културата на Република България публикува днес, 19.12.2025 г., официалната покана към българските градове за подаване на кандидатури...
Данните от информационния бюлетин показват, че общият доход на домакинствата за периода е 6988 лв.