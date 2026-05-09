Важна промяна при най-големите градове у нас

Към 31 декември 2025 г. населението на България е 6 423 207 души. В сравнение с 2024 г. населението на страната намалява с 14 153 души, или с 0.22%.

Мъжете са 3 088 245 (48.1%), а жените - 3 334 962 (51.9%), или на 1 000 мъже се падат 1 080 жени.

Броят на мъжете преобладава във възрастите до 55 години включително. С нарастването на възрастта се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на страната. Данните са на Националния статистически институт.

Населението в шестте най-големи български града

София - 1 213 134 души

Пловдив - 333 994 души

Варна - 322 683 души

Бургас - 189 086 души

Стара Загора - 120 976 души

Русе - 120 282 души

Това означава, че Русе отстъпва дългогодишната си позиция на пети град по големина за сметка на Стара Загора. Към 31.12.2025 г. в градовете живеят 4 745 686 души, или 73.9% от населението, а в селата - 1 677 521 души, или 26.1% от населението на страната.

В края на 2025 г. населените места в България са 5 256, от които 257 са градове и 4 999 - села. Населените места без население са 192. В 1 280, или в 24.4% от населените места, живеят от 1 до 49 жители. Най-голямото село е Лозен (6 671 души), намиращо се на територията на Столична община, а най-малкият град - Мелник с население 181 души.

С население над 100 хил. души са шест града, в които живее 35.8% от населението на страната.

