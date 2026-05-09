Волен Сидеров се обади. И атакува мощно

Волен Сидеров проговори след инцидента в центъра на София.По думите на очевидци, политикът е бил видян да се движи нестабилно и да проявява видими признаци на неразположение.

Свидетели описват, че той е „залитал и изглеждал дезориентиран“, което е предизвикало реакции сред преминаващите граждани. Снимки и видеа от случката плъзнаха в мрежата и това предизвика бурни морални дебати.

Десетки хора защитиха Сидеров от народната любов в интернет. А няколко дни по-късно самият той проговори във видео в личния си Facebook профил.

„Внушението „ама той Волен пие, нали знаете“, беше наложено с още други внушения още в началото на моето политическо присъствие“, казва той.

„Нали си спомняме Алън Дълес още 1949 година какво каза? Тези, които ще проявяват съпротива срещу нашия план да колонизираме населението - ще ги изкарваме ненормални, пияници, всякакви извън нормалното, ще ги окарикатуряваме, ще се гаврим с тях, така че народа да ги загърби, да не се увлича от тях.

Ето това е идеята, с която срещу мен има не само опити за покушение. Спомнете си 2006 година – тогава се опитаха да ме убият на АМ „Тракия“, защото правих митинг срещу настаняването на 4 безплатни американски бази у нас.

Връщайки се от Стара Загора един бус ни притисна на мантинелата и ако не бяха уменията на шофьора, щяхме да правим салта през мантинелата.

„Воленомразците“, за които говоря, не са само Виктор Николаев. Те са една цяла гилдийка.

Искам да кажа, че съм жив и в добро здраве. Опитът това да бъде променено не успя.

Имаше посегателство над моето здраве.

Не съм длъжен да се обяснявам на никого, но истината носи свобода.

Атаката продължава!“, завърши Сидеров.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com