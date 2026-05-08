Радев приземи "Промяната", поряза мераците й да кадрува

Премиерът Румен Радев приземи "Продължаваме промяната" и поряза мераците й да кадрува в съдебната система.

Усетих разочарованието от парламентарната трибуна, че Николай Найденов не е от "Правосъдие за всеки". Хората очакват, че той непременно трябва да бъде от "Правосъдие за всеки". Но има и много други компетентни и способни юристи извън "Правосъдие за всеки". И аз съм сигурен, че специално господин Найденов много скоро ще разкрие своите качества и способности, заяви Радев пред журналисти в Министерски съвет. Така той отговори на въпрос, свързан с мърморенето на ПП в пленарната зала, че не познавала правосъдния министър Николай Найденов, че очаквала да е човек, който публично е изразявал позиции като тези на ПП.

С думите си Радев ясно показа, че няма да се съобразява с желанията на ПП, когато става въпрос за кадрови и управленски решения, които са изцяло в неговата компетентност и тази на Министерски съвет.

Румен Радев отговори и на критиката на Велислав Величков от "Правосъдие за всеки", че "Прогресивна България" "ползвала домовата книга на ИТН".

Г-н Абровски не е член на ИТН повече от 4 години. Бил е съветник на Явор Гечев, когато той беше министър на земеделието. Пламен Абровски е член на "Прогресивна България". Що се отнася до г-жа Петрова (б.р. Велислава Петрова, външен министър в кабинета "Радев") тя никога не е била член, нито гражданска квота на ИТН. Може някои хора да са били зам.-министри от някои правителства, но това е нормално. Ние не можем да вземем хора от улицата, които не разбират нищо от администрация и държавно управление, заяви Радев..

