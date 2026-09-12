Найденов даде срок за новия главен прокурор и нови правила за ВСС
Правосъдният министър очаква съветът да бъде избран до ноември и обяви механизъм за освобождаване при зависимости
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Правосъдният министър очаква съветът да бъде избран до ноември и обяви механизъм за освобождаване при зависимости
Новият модел ще започва още при ранния риск и ще стига до съда, мерките и връщането на детето в нормална среда
Шестима членове на прокурорската колегия гласуваха против искането на правосъдния министър Николай Найденов
Има много компетентни и способни юристи извън "Правосъдие за всеки", заяви премиерът
Министърът на правосъдието отстрани началника на софийския зандан
Нови центрове, повече правна помощ и по-строги реакции при сигнали
Фалшиви документи, апетитни имоти и престъпни схеми – идва реформа срещу най-наглите измами
Кариерата на разследващите няма да е зависима от главния прокурор или от Прокурорската колегия на ВСС
Кирилов положи клетва пред Народното събрание
Тя ще бъде на новия пост, докато Народното събрание не гласува оставката на Цецка Цачева
Екатерина Захариева е новият министър на правосъдието. Това реши парламентът след гласуване на единствения кандидат за поста. Захариева беше подкрепен...
Водят се преговори с трима потенциални кандидата за поста на министър на правосъдието. Това заяви пред "Фокус" зам.-председателят на партията Цветан Ц...
Правосъдният министър представи проекта си за промени в Закона за съдебната власт Ще следим за скъпи картини и бижута на магистратите. Това заяви пра...
Четвърта дисциплинарка заплашва съдия Румяна Ченалова от Софийския градски съд, след като в четвъртък правосъдният министър Христо Иванов внесе предло...
София. Министерството на правосъдието ще обяви началото на процедурата за избор на генерален адвокат в Съда на Европейския съюз в Люксембург в първит...
София. „В съдебната система има корупция и нямаме достатъчно сериозни мерки за борбата с нея". Това каза министърът на правосъдието Христо Иванов по Б...
Назначават ги в понеделник, оставят и стари, но с други ресори До трима заместници за всеки министър разреши премиерът Георги Близнашки. Принципът "е...
София. Проф. Георги Близнашки влезе на "Дондуков" 1 с цели четирима вицепремиери. Това бе една от изненадващите тактики на президента Росен Плевнелиев...
Варна. "Разпоредих на главния секретар на министерството специален и спешен одит на 1000 съдебни имота. Досега никой не е правил анализ колко струват,...
Брюксел. "Сегашните протести започнаха още през януари и на тях хората искат социална справедливост, защото България е най-бедната страна в ЕС" Това к...