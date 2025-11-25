България затяга мерките срещу домашното насилие

Много жени и мъже в България продължават да живеят в страх зад затворени врати. „Няма срамно в това някой да бъде жертва на психически тормоз или физическо насилие. Важно е да се говори“, подчерта правосъдният министър Георги Георгиев при откриването на конференцията „Гласът на жените, в подкрепа на Закона“, посветена на Международния ден за елиминиране на насилието над жени.

По-силни механизми за защита и видими институции

Министър Георгиев увери, че правителството е напълно ангажирано с Националния координационен механизъм за подкрепа на пострадали от домашно насилие. Законодателната рамка вече е обновена, но ключовото сега е приложението й:

„Когато пострадал се обърне към социалната служба, всички институции трябва да разберат за това. Системата трябва да работи автоматично“, заяви той.

По норвежкия финансов механизъм се подготвя трета програма, насочена към превенция и подкрепа за неправителствения сектор.

Повече услуги, по-широк достъп до помощ

Държавата разширява мрежата от места, където пострадалите да търсят защита. Вече работят три нови регионални центъра за правно консултиране в Русе, Бургас и Велико Търново, а скоро ще отворят и в други градове, включително Добрич.

Правителството е увеличило финансирането на Националното бюро за правна помощ с 50%. „Безплатна психологическа помощ, безплатна правна помощ и безплатно настаняване в защитени жилища - това са трите стълба на подкрепата, които остават наш приоритет“, каза Георгиев.

Нулева толерантност към неглижиране на сигнали

Георгиев подчерта, че държавата ще разчита на по-добра квалификация на всички служители, работещи по тези случаи - полицаи, магистрати, социални работници. Неглижирането на сигналите трябва да бъде наказуемо, заяви той, за да не остават жертвите без защита, когато имат най-голяма нужда от нея.

Директорът на фондация „Асоциация Анимус“ Надежда Стойчева напомни защо усилията не могат да намалеят: „Тази година убитите жени са 23.“

Тя подчерта важността на новия координационен механизъм и припомни, че организацията вече 31 години работи без прекъсване: „Хората ни имат доверие, защото не сме оставили нито една услуга да затвори.“

