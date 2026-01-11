ГЕРБ потъна в скръб! Отиде си важен член на партията

Почина Стефан Стайков – бивш областен управител на Смолян и дългогодишен обществен деец, оставил силна следа както в администрацията, така и в бизнеса. Той си отиде на 87-годишна възраст, след живот, преминал между Родопите и Северна Африка. Стайков беше разпознаваем с професионалния си път, лидерските си качества и активната си роля в обществения живот на региона.

Стефан Стайков е роден на 15 ноември 1938 г. в Смолян. Завършва висше инженерно образование в София, след което професионалният му път го отвежда в „Геоложки проучвания – Северни Родопи“ в Асеновград и в рудник „Герзовица“, част от ДСО „Минстрой“ в Мадан. През 1975 г. заема поста технически директор, а по-късно става и директор на стопанското обединение „Булгаргеомин“ в Алжир.

В продължение на 34 години Стайков живее и работи в Магреба – в Алжир, Мароко и Тунис, където участва в мащабни геоложки и хидрогеоложки проекти. По време на този период са реализирани над 900 сондажа в пустинни райони, което го утвърждава като уважаван специалист. През 1993 г. създава частната компания „Мегафор“ в Казабланка, специализирана в хидрогеоложки и геотехнически сондажи, която се налага като стабилен бизнес в региона.

След 2009 г. Стефан Стайков се завръща в България, като развитието на бизнеса в Африка е поето от неговите синове. В родния си край той остава активен в обществения живот, като е областен ръководител на секция „Старейшини“ на ГЕРБ в Смолян и общински съветник в местния парламент. Сред колегите си е известен с тънкото си чувство за хумор и умението да овладява напрегнати ситуации, включително и по време на мандата си като областен управител през 2009 г.

Поклонението в негова памет ще се състои днес, 11 януари, от 10:00 часа в храм „Св. Висарион Смолянски“ в Смолян.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com