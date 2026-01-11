Евроапокалипсисът не се случи, България минава теста

Прогнозите за катастрофа при въвеждането на еврото в България не се сбъднаха и страната тръгва уверено по новия валутен път. Това заяви пред БНР Владимир Иванов, председател на Координационния център за еврото, като подчерта, че процесът протича по-добре от очакваното и без системни сътресения.

Крайният срок не се пипа, левът излиза бързо от обръщение

Иванов беше категоричен, че няма никаква идея за удължаване на периода, в който левът и еврото се използват паралелно. „Ние изпълняваме закона – срокът е един месец, до 31 януари, и не виждам никаква причина да бъде удължаван“, заяви той. По думите му още след около 10 дни количеството левове в обращение ще бъде минимално, което показва, че системата работи ефективно. „46% от паричната маса вече е в БНБ. Доста добре вървят нещата. Смело бих казал, че вървим по-добре от Хърватия“, подчерта Иванов.

Бизнесът и банките поеха основния удар

Председателят на Координационния център изтъкна ключовата роля на големия бизнес и банковата система. По думите му именно големите търговски компании, не само хранителните вериги, са понесли най-сериозното натоварване в началото, като са подпомогнали плавното преминаване към новата валута. „Сериозният бизнес в България се отнесе много отговорно, заедно с банките, и затова виждаме тези резултати“, заяви Иванов.

Митовете за връщане на лева и страховете за еврозоната

Иванов определи твърденията, че левът ще бъде върнат след месец, като заблуди и митологеми. „Не сме си купили фабрика на 8 септември, влизайки в еврозоната, както говорят някои“, каза той. Според него икономиките на страните от еврозоната не се сриват лесно, а по-добрият избор е да бъдеш част от по-силен икономически и финансов блок, вместо да останеш сам в условията на нова геополитическа нестабилност.

Нарушения има, но са малко

Около 7% са нарушенията от извършените проверки след въвеждането на еврото. „Резултатите показват, че много малка част от фирмите и търговците не са възприели идеята за еврото и са решили да нарушават закона“, коментира Иванов, като подчерта, че това не променя общата положителна картина.

Цени, инфлация и потребителска кошница

При основните хранителни продукти не се наблюдават проблеми с цените след въвеждането на еврото, подчерта още Иванов, който е и председател на Комисията по стоковите борси и тържищата. По думите му цените се движат от пазарни фактори, а потребителската кошница е на същото ниво като преди година – около 51 евро. „Имаме стабилен пазар. Лека инфлация е неизбежна, няма как да не се случи“, допълни той.

Банковите лихви засега без промяна

По отношение на лихвите Иванов заяви, че няма информация за промени след въвеждането на еврото. Той уточни, че този показател не се следи пряко от Координационния център, но към момента няма сигнали за сътресения и в банковия сектор.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com