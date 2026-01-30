Торби с монети затрудняват прехода към еврото в голяма търговска верига

От 1 февруари левът окончателно излиза от обращение като разплащателно средство, а търговците ще приемат единствено плащания в евро. Макар в малки населени места все още да има хора, които предпочитат лева, в големите търговски вериги преходът вече е факт.

Броени часове преди края на националната валута клиентите все по-често плащат директно в евро. Търговците са задължени да връщат ресто единствено в европейската валута, като законът предвижда цените да останат изписани и в лева, и в евро до 8 август.

Финансовият директор на веригата магазини „Кауфланд“ Цветомир Узунов коментира пред бТВ, че подготовката е направена предварително и не се очакват сериозни затруднения. По думите му са осигурени достатъчни наличности от евро, а логистиката е съгласувана с банковите партньори.

„Очаквам процесът да мине гладко и почти незабелязано за клиентите“, заяви Узунов. Той уточни, че натискът с монети е бил най-силен в края на миналата година, а от 1 януари те постепенно са се пренасочили към банковия сектор.

По отношение на плащанията с големи количества дребни пари Узунов призна, че е имало и крайни случаи. „Имаме екстремни ситуации - буквално торби с монети, които блокират целия процес. В такива случаи молим клиентите да платят по друг начин“, обясни той, като напомни, че по правило могат да се приемат до 50 монети на плащане.

Касиерите са инструктирани да подхождат с разбиране към клиентите. „Ако хората нямат друга възможност, се опитваме да обслужим всички“, подчерта финансовият директор.

По думите му през януари плащанията в брой са доминирали категорично. „В първите дни над 90% от разплащанията бяха в брой, основно с едри купюри в лева“, посочи Узунов и изрази специална благодарност към касиерите за спокойствието и търпението им в напрегнатия преходен период.

