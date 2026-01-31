В суматохата за последните стотинки пробутват турски лири за евро

Търговци засичат в няколко магазина опити да бъдат измамени - да им пробутат монета от 1 турска лира за едно евро, съобщи "Флагман". Дизайнът в бял и жълт метал, с клонки се приближава до големината и визията на монетата от 1 евро.

Хитреци са се заредили с най-популярната монета от южната ни съседка, чиято равностойност в българска валута бе под 10 стотинки. Сега се опитват да я пробутат за 1 евро, а всъщност се равнява на не повече от 4-5 евроцента.

"Някои от клиентите ни не могат да повярват, че са били измамени, но тъй като има много монети в оборот от новата валута, не могат да си спомнят откъде се е появила сред останалите им пари", споделя управител на голям магазин.

Текат последните часове от 31 януари 2026 г., в които българинът много държи да изхарчи и последната си стотинка в магазините. От утре всички търговци ще приемат само евро. Мнозина претърсват всичките си джобове на дрехите от всички сезони, преравят портмонета, чанти и сакове, за да ги пласират в магазина.

Репортер на Флагман видя с очите си тълпи от народ в големите хипермаркети, моловете и магазините са градински и електроуреди. Около 16 часа репортерският ни екип опита да паркира пред няколко големи търговски вериги, но това се оказа невъзможно.

Ако не се налага да купувате нещо, което е животоспасяващо, по-добре да не напускате домовете си в следващите 2-3 часа поне, докато тълпата се поразреди.

Колаж: "Флагман"

