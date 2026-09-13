В суматохата за последните стотинки пробутват турски лири за евро
Опашки се извиха пред големите магазини
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Опашки се извиха пред големите магазини
Търговците извадиха най-изготдните оферти
Рекордни туристи в Турция за всички времена
Рекорден спад на валутата на съседите
Вече подгони 10 за долар
Преживя нaй-тeжĸия cи cpив cпpямo дoлapa и eвpoтo oт нaчaлoтo нa oĸтoмвpи минaлaтa гoдинa
Лирата се срина на ниво от 2008 г. Специалистите: Горят само тези с инвестиции в Турция Всичко е наред, тръбят властите в Анкара, но ситуацията не е...
Валутата поевтиня с 5% спрямо американския долар веднага след първите новини за безредици и стрелби в Истанбул и Анкара Турската валута се срина късн...
Анкара. Опасенията за евентуална военна намеса в Сирия и изявления на гуверньора на турската Централна банка предизвикаха пореден спад на курса на тур...