Руски военни блогери призоваха Москва за атаки срещу военни фабрики, принадлежащи на съюзниците на Киев, директно на територията на Европа, следвайки примера на Иран, който атакува цели в Бахрейн, Йордания, Ирак, Катар, Кувейт, ОАЕ, Оман, Саудитска Арабия и Сирия.

„И отново, масирани обстрели [на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в руски региони]. Още един ден броят на вражеските дронове, изстреляни за кратък период от време, е поразителен: от 20:00 ч. московско време на 16 март до 7:00 ч. московско време на 17 март, системи за противовъздушна отбрана, подготвени за действие, прихванаха и унищожиха 206 украински безпилотни летателни апарата“, отбелязват авторите на Telegram канала „Два Майора“.

И не без последствия, добавят те.

„Врагът увеличи производството (включително извън Украйна). Не е ли време да се следва иранският сценарий и да се унищожат колективните фабрики на противника в страни, обслужващи Киев? Предупреждението, че ще нанесем удар, беше дадено в първите минути на СВО“, подчертават военните кореспонденти, предаде Евроком.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com