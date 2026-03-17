Призоваха Путин да удари в Европа
17 мар 26 | 14:53
Руски военни блогери призоваха Москва за атаки срещу военни фабрики, принадлежащи на съюзниците на Киев, директно на територията на Европа, следвайки примера на Иран, който атакува цели в Бахрейн, Йордания, Ирак, Катар, Кувейт, ОАЕ, Оман, Саудитска Арабия и Сирия.

„И отново, масирани обстрели [на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в руски региони]. Още един ден броят на вражеските дронове, изстреляни за кратък период от време, е поразителен: от 20:00 ч. московско време на 16 март до 7:00 ч. московско време на 17 март, системи за противовъздушна отбрана, подготвени за действие, прихванаха и унищожиха 206 украински безпилотни летателни апарата“, отбелязват авторите на Telegram канала „Два Майора“.

И не без последствия, добавят те.

„Врагът увеличи производството (включително извън Украйна). Не е ли време да се следва иранският сценарий и да се унищожат колективните фабрики на противника в страни, обслужващи Киев? Предупреждението, че ще нанесем удар, беше дадено в първите минути на СВО“, подчертават военните кореспонденти, предаде Евроком.

Още от Свят
1 Коментара
коалиция на желаещи
преди 2 часа

Точно така е! Европа отдавна е нагазила дълбоко в тази война! В Украйна има военни от НАТО, които освен разузнавателна информация и пряко участват в нападенията с ракети. А сега и тези "общи" предприятия - защитени от чл.5 на НАТО? Време е ЕС да се осъзнае, накъде тласка света с тази ескалация!

