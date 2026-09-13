Призоваха Варна да събори Баба Алино
Това каза министърът на земеделието и храните Пламен Абровски
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Това каза министърът на земеделието и храните Пламен Абровски
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Париж. Президентът на Франция Франсоа Оланд е бил призован в понеделник да разясни политиката си по отношение на чуждестранните роми в страната, след...