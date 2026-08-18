Туризъм без туристи: Новата мания е да пазаруваш, да переш и да ходиш в аптека

Нова философия на пътуването насърчава туристите да забравят за забележителностите и вместо това да живеят като местните – поне за няколко дни. Но може ли човек наистина да е бил в Дъблин, без да е стъпил в Temple Bar?

Докато се разхождате из центъра на Дъблин, профучава жълто амфибийно превозно средство, натъпкано с туристи с пластмасови викингски шапки. Подвикват, вие грабвате фотоапарата и вместо да ги снимате, се шмугвате в супермаркета на ъгъла.

На пръв поглед пазаруването на хранителни продукти едва ли изглежда като мечтания ваканционен момент. Но точно това е същността на т.нар. „Tiny Tourism“ – „мини туризъм“, концепция, измислена от британската творческа платформа It's Nice That, съобщава BBC.

Идеята е проста: забравете претъпканите туристически места и списъците с атракции, които „трябва да видите“. Вместо това търсете малки, локални и напълно обикновени преживявания.

Правилото е почти безмилостно: ако изглежда като нещо, което турист би направил – не го правете.

Въпросът е дали отказът от големите туристически атракции и вглеждането в дребните детайли наистина ще ни помогне да разберем града по-добре.

Всичко е в малките неща

„Мини туризмът“ може да е нов термин, но желанието да опознаем дадено място като местните съвсем не е ново.

През последните години все повече хора усещат масовия туризъм като нещо неавтентично. В някои градове вече се срещат почти „диснифицирани“ версии на самите тях – тълпи шумни посетители и все по-малко местни жители.

Лиз Горни, главен редактор на It's Nice That Insights, стига до идеята за Tiny Tourism, след като забелязва, че след ваканциите колегите ѝ почти никога не говорят за големите забележителности.

„Хората винаги говореха за кафенето, в което са били, или за това какво са намерили в магазина за хранителни стоки“, разказва тя пред BBC. „Това са нещата, които изглеждат вълнуващи.“

Докато градовете по света търсят начини да ограничат свръхтуризма, докладът за Tiny Tourism, публикуван през април 2026 г., насърчава хората да търсят плажа без обозначение в Google Maps или неповторимия местен лют сос, вместо поредната туристическа атракция.

За пътуващите този подход може дори да направи преживяването по-трайно и запомнящо се.

Как да бъдете „мини турист“

Идеята включва редица съвсем обикновени дейности:

купете си тефтер;

посетете местния супермаркет;

отидете да потичате;

разгледайте растенията в местен градински център;

снимайте местните кучета;

опитайте нови вкусове чипс;

разходете се из жилищни квартали и разглеждайте градините и прозорците;

обърнете внимание на табелите и настилките по улиците;

изперете си дрехите;

посетете местната аптека.

Според доклада зад всичко това стои желанието да усетим как живеят хората на дадено място и как този начин на живот се различава от нашия.

Супермаркет вместо туристическа атракция

Експериментът с Tiny Tourism в Дъблин започва от най-обикновено място – супермаркет. Именно там обаче се оказва една от малките местни изненади – цветният щанд с ирландския чипс Tayto и необичайни за туристите вкусове като хотдог и къри.

Следва разходка по Capel Street и посещение на магазини за стоки втора употреба – предпочитани от привържениците на Tiny Tourism пред традиционните туристически магазини за сувенири.

По пътя туристите минават покрай претъпкания музей на леприконите, но го подминават. Така се спестяват опашки, входни такси и необходимостта от предварително резервирани часове.

В един от магазините попадат на най-различни стари вещи, сред които ваза във формата на морски таралеж и книги. Сред находките има и забравени туристически сувенири – дървено сабо от Холандия и рисувана чиния от Маракеш.

Това води и до любопитно наблюдение – традиционните сувенири вече изглеждат леко остарели. В ерата на социалните мрежи снимките от пътуванията до голяма степен са заменили физическите предмети като доказателство, че човек е бил на дадено място.

И тогава идва Temple Bar

Експериментът с Tiny Tourism обаче започва да се пропуква при посещението на аптека. Лепенките, витамините и кремовете там се оказват почти същите като тези, които могат да бъдат намерени в Копенхаген.

След това вечерята в случаен ресторант за fish and chips отвежда туристите директно в Temple Bar – едно от най-популярните и най-туристически места в Дъблин.

Именно него първоначално са искали да избегнат.

Но музиката, която се носи от пъбовете, шумните компании и празнуващите момински и ергенски партита пред историческите сгради създават атмосфера, която трудно може да бъде пренебрегната.

Мястото е шумно, претъпкано и безспорно туристическо, но има собствен пулс. Посещението на няколко пъба се оказва толкова приятно, че поставя под въпрос идеята, че големите туристически атракции задължително трябва да бъдат избягвани.

Когато местните не са туристически гидове

На втория ден експериментът продължава с опит да бъдат потърсени препоръки директно от местни жители.

В магазин за изкуство отвъд река Лифи, далеч от традиционните туристически маршрути, разговор със студентка по изкуство води до няколко предложения за необичайни галерии. Фотограф също се включва в разговора и препоръчва керамични ателиета, в които посетителите могат сами да изработят нещо.

На теория това е идеалният Tiny Tourism.

На практика обаче има проблем – всички препоръчани места са затворени.

Така се появява и един от недостатъците на идеята: местните жители не са непременно туристически гидове и не могат винаги да предложат готов маршрут за посетителите.

От центъра към предградията

Следващата препоръка на Tiny Tourism е физическа активност. Вместо да тичат, туристите избират плуването и се отправят с влака DART към Sandycove – живописно предградие край Дъблин.

Самото пътуване с влака трудно може да се нарече скрито местно преживяване – в купето се чуват испански и френски гласове.

Когато обаче пристигат при Forty Foot, атмосферата се променя. Мястото представлява висока скала със стъпала към морето. Във водата плуват хора, а други са се разположили по скалите и ги наблюдават.

Именно такива моменти показват същността на Tiny Tourism – не е задължително да се избягва всичко популярно, а да се забави темпото и да се погледне на даден град през малките детайли на ежедневието.