Европейската бира в отстъпление
Продажбите спадат, потребителите се отдръпват, а пивоварните търсят изход
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Продажбите спадат, потребителите се отдръпват, а пивоварните търсят изход
Зa някой от тях мнoгo xopa вepoятнo нe ca и чyвaли
Ако ви е скучно и равно, задължително трябва да смените прическата си. Това е желязното правило, което прилага всяка дама, независимо от възрастта си...
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